Collegamento viario Pomezia-Santa Palomba, Mengozzi (Pd): “Progetto rigettato da M5S e Lega”

Pomezia – “Il consiglio comunale ha affossato definitivamente il progetto di infrastruttura viaria Pomezia – Santa Palomba. Con tutti i guai della nostra viabilità, c’era un finanziamento enorme (19 milioni di euro) di Ferrovie dello Stato per poter spostare i camion da via dei Castelli Romani, via Solfatara, via delle Monachelle e via Maggiona per creare una nuova strada che avrebbe collegato direttamente la strada Pontina con la zona industriale di Santa Palomba”. È quanto si legge in una nota stampa di Stefano Mengozzi, consigliere comunale del Partito Democratico di Pomezia.

“Il Movimento 5 Stelle – prosegue Mengozzi -, con il sostegno dell’ex sindaco Fucci e della Lega, ha invece rigettato il progetto, accontentandosi di trasferire questo enorme investimento per allargare via Valle Caia. È evidente che ora i camion continueranno a transitare su via dei Castelli Romani (o via Naro) per raggiungere la Laurentina o direttamente la zona di Santa Palomba. Ad intasare ed inquinare il cuore della città, perché non si avrà nessuna riduzione del traffico per il nostro centro urbano“.

“Noi del Partito Democratico di Pomezia – conclude il Consigliere – abbiamo condotto questa battaglia con convegni e banchetti per tutti questi anni, dal 2013 fino ad oggi. E alla fine è stato triste ritrovarsi da soli, in Aula, a difendere una speranza per il nostro territorio che è andata persa in fumo”.

