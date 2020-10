Commemorazione dei defunti a Nettuno, Dell’Uomo: “Evitiamo assembramenti”

Nettuno – Il Comune di Nettuno renderà fruibile il cimitero comunale in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti.

“Invitiamo tutti i cittadini – dichiara l’Assessore ai Servizi Cimiteriali, Ambiente e Sanità Claudio Dell’Uomo – a non concentrarsi nelle giornate del 1 e 2 novembre per far visita ai propri cari defunti.

Il cimitero comunale sarà aperto durante tutta la settimana corrente e verrà effettuato un attento controllo per il rispetto delle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Invitiamo tutti a non creare assembramenti e ad evitare i punti del cimitero chiusi e più ristretti. Ci sarebbe piaciuto ripetere l’iniziativa dello scorso anno “A nessuna tomba manchi un fiore” grazie alla quale avevamo offerto in collaborazione con i volontari dell’Unitalsi un fiore da depositare anche sulle tombe abbandonate.

Il momento storico attuale ci invita a non riproporre tale iniziativa proprio per evitare un possibile assembramento di persone. Ogni euro risparmiato, seppur minimo, sarà nostro impegno utilizzarlo in favore delle fasce più colpite economicamente dalla pandemia”.