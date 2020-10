Coronavirus, Severini (Crescere Insieme): “Bene Cangemi che ha raccolto l’appello del territorio, numeri precisi sui casi di Covid a Fiumicino”

Fiumicino – “Voglio ringraziare pubblicamente l’Onorevole Giuseppe Cangemi, che in qualità di Vice Presidente del Consiglio della Regione Lazio ha portato un’interrogazione a risposta scritta per Zingaretti, l’assessore D’Amato e il Presidente del Consiglio Regionale Buschini, così da comprendere il reale stato dei casi di positività al Covid-19 nel Comune di Fiumicino“. Ha dichiarato in una nota Roberto Severini, Capogruppo di “Crescere Insieme” al Comune di Fiumicino.

“Ha portato avanti un quesito che io stesso chiedevo da diversi giorni al sindaco Montino e l’Asl Roma 3 – prosegue Severini -, senza però ricevere una risposta. Mi sta piacendo che l’On. Cangemi voglia fare piena luce su questa faccenda, chiedendo il reale numero dei positivi nel territorio comunale e soprattutto i casi presenti in ogni quartiere che compone la grande area di Fiumicino. Con il Covid-19 non possiamo scherzare e serve andare con i piedi di piombo, ecco perché la politica locale deve richiedere indagini analitiche precise per valutare le migliori iniziative al fine di contenere la malattia sui territori di competenza e aiutare le famiglie toccate dal virus”.

