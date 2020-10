Covid-19, numeri da record a Ladispoli: oltre 250 cittadini positivi

Ladispoli – Con 16 nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattr’ore (e due guarigioni), sale a 253 il numero dei cittadini di Ladispoli positivi al Covid-19. A darne notizia è la Asl Roma 4.

Non se la passa meglio la vicina Cerveteri, che con quattro nuovi positivi raggiunge i 124 casi totali.

