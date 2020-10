De Priamo e Masi: “Sul Parco della Madonnetta temiamo l’ennesimo spot elettorale”

Ostia X Municipio – “Dopo cinque anni di abbandono e la bocciatura della delibera dei cittadini, sostenuta in campagna elettorale, non vorremmo che questo provvedimento fosse solo un modo per “metterci una pezza”. Lo dichiarano in una nota il Capogruppo di FdI in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo e il Consigliere del X Municipio Mariacristina Masi.

“Stiano ancora, a quanto pare, nella fase di recepire pareri e proposte, che durerà fino al 2021 e questo ci sembra un modo per prendere tempo nel tentativo di far vedere che per il Parco della Madonnetta qualcosa si è fatto. Si dovrebbe invece provvedere a trovare una soluzione che metta fine al degrado il prima possibile.

Il fatto che, come al solito, non se ne sia discusso nelle sedi opportune ci fa pensare che questi annunci, pubblicati sulla pagina di facebook di qualche consigliere capitolino, siano purtroppo solo spot funzionali alla campagna elettorale di qualcuno, ma che non producano, nei fatti, nulla di concreto.

Come sempre con il M5S, ci troviamo davanti a cose già decise e pubblicizzate, ma chiederemo una Commissione, per capire bene, con spirito costruttivo e fermo, cosa abbia intenzione di fare l’Amministrazione su uno dei parchi più belli e importanti del X Municipio”.