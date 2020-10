Eur, prova a rubare dentro un negozio sportivo di Euroma2: arrestato un ragazzo

Roma – Aveva provato a rubare all’interno di un noto negozio d’abbigliamento sportivo di Euroma2. Così sono scattate le manette per un ragazzo di 27 anni, che aveva provato a sottrarre 900 euro d’abiti sportivi dall’attività commerciale.

Il soggetto aveva staccato le placche antitaccheggio dai capi che voleva sottrarre, nascondendoli poi all’interno di uno zaino schermato: quest’ultima idea una furbata, considerato come il ladro puntava a eludere le barriere elettroniche del negozio.

Pur eludendo i mezzi elettronici anti furto, il ragazzo non è passato inosservato agli occhi del personale di sorveglianza e degli addetti all’attività commerciale.

I Carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto, bloccando il ladro e recuperando l’intera refurtiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

