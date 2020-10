Federica Pellegrini: “Se ci saranno le Olimpiadi, voglio esserci”

“Se l’Olimpiade di Tokyo si farà ? Certo tutta questa menata per poi non andare….Se ci saranno io, onestamente, spero di esserci“. Così Federica Pellegrini nella sua diretta Instagram con il preparatore Matteo Giunta.

“Purtroppo l’età non è dalla mia parte, e anche questo virus – ha detto ancora la fuoriclasse del nuoto azzurro – ma io cerco di prendermela nel modo migliore, anche se non è facile. Mi scoccia stare bene e dover stare a casa. E’ stato un fulmine a ciel sereno, le mie erano lacrime di atleta, ora voglio piangere solo di gioia“.

Un auspicio per il futuro a breve scadenza: “Spero di fare in tempo a rientrare per l’Aqua Centurions” (Le gare in calendario Federnuoto, il 10-11 novembre”. “Ti ho iscritta ai 400 stile libero“, la replica di Giunta. “Più gare ci saranno è meglio è, ho bisogno di gareggiare“, la chiosa della Pellegrini. (ansa)