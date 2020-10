Finanze vaticane, la Procura di Milano dice “no” alla scarcerazione di Marogna

Milano – La sostituta procuratrice generale di Milano, Laura Gay, ha dato parere contrario alla scarcerazione di Cecilia Marogna, la manager coinvolta nell’indagine vaticana sul cardinale Angelo Becciu. Questa mattina, nell’aula della quinta sezione penale della Corte d’appello di Milano, si è svolta l’udienza in cui era previsto che l’accusa esprimesse un parere sull’opportunità di revocare la misura cautelare a carico della 39enne cagliaritana, arrestata dalla guardia di finanza milanese su richiesta delle autorità giudiziarie pontificie.

Secondo quanto appreso, però, la pg – chiamata a esprimersi sia in forma scritta sia a intervenire in aula – ha dato parere negativo. Marogna aveva chiesto una misura meno afflittiva, in attesa che si completi l’invio delle carte da Roma a Milano, per poi passare al procedimento sull’estradizione vera e propria. Questa mattina la manager era presente in aula e al termine dell’udienza è stata portata via da una porta laterale.

La 39enne cagliaritana era stata accusata di peculato e appropriazione indebita nell’ambito dell’indagine sul cardinale Angelo Becciu, indagato per aver distratto parte dei fondi dell’obolo di San Pietro per investimenti personali. In base alla ricostruzione della procura d’Oltre Tevere, anche la consigliera del porporato aveva utilizzato per fini personali circa 500 mila euro di fondi, che le erano stati assegnati per attività istituzionali, anche per l’acquisto di borse firmate da donare a mogli di diplomatici. A chiedere il fermo agli uomini delle fiamme gialle milanesi erano stati proprio gli inquirenti dello Stato Pontificio.

Il 13 ottobre scorso Marogna è stata prelevata dall’abitazione del centro di Milano, dove viveva col compagno. Una volta convalidata la misura cautelare, Marogna è stata portata nel carcere di San Vittore, ma ha chiesto – seguita dai legali dello studio Massimo Di Noia – di essere scarcerata ovvero la revoca o attenuazione della misura cautelare. Nell’udienza di oggi era previsto che la sostituta pg desse un parere sulla scarcerazione e che i difensori parlassero davanti alla Corte.

Era anche possibile che la stessa Marogna rendesse dichiarazioni spontanee, ma non si è saputo se l’ha fatto, perché l’udienza si è tenuta a porte chiuse. Il collegio della quinta penale d’Appello, presieduto dal giudice Franco Matacchioni è entrato in riserva e la decisione è attesa in 5 giorni. Se la Corte deciderà di estradare e, dunque, di consegnare la fermata al ministero di Giustizia per poi fare in modo che si presenti davanti alle autorità vaticane, è comunque prevista un’ulteriore garanzia: la pronuncia dell’Appello milanese potrà essere impugnata davanti alla Cassazione. Secondo quanto appreso, per espletare tutti i passaggi, potrebbero essere necessarie settimane o più probabilmente mesi. (fonte Agi)

