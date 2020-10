Fiumicino, ecco i nuovi progetti per il Ponte della Scafa e lo svincolo sulla A91

Fiumicino – “Si è parlato anche di viabilità alla riunione di oggi con l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio guidato da Mauro Alessandri, in particolare dei lavori per il nuovo Ponte della Scafa, del nuovo svincolo sulla Roma-Fiumicino e della Ciclovia Tirrenica“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Sulla progettazione per il Ponte della Scafa – spiega Montino – abbiamo richiesto a Regione e Comune di Roma l’aggiunta di una doppia canna di collegamento tra i due lati di Isola Sacra divisi da via dell’Aeroporto. È un’opera necessaria che permetterà migliori collegamenti tra le due porzioni e la rimozione del semaforo all’angolo di via Trincea delle Frasche che rallenta di molto il defluire del traffico sulla strada. Ci sono ancora alcune questioni irrisolte sul passaggio della ciclabile di collegamento con Ostia e su una variante che riguarda la viabilità alternativa durante il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte. Nei prossimi giorni, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e al dirigente d’area Massimo Guidi, mi incontrerò di persona con l’assessore Alessandri, con i suoi tecnici e quelli di Città metropolitana per sciogliere gli ultimi nodi sull’opera”.

“Qualche ritardo – aggiunge – anche sulla realizzazione del nuovo svincolo sulla Roma-Fiumicino, che servirà in particolare il quadrante Ovest, interessato da uno sviluppo importante. Per la consegna del progetto esecutivo vanno risolti ancora alcuni dubbi sul collegamento con via Geminiano Montanari, dove dovrà sorgere una rotatoria e sulla copertura dei costi di 3 milioni di euro. Proprio per questo mi sono riservato di incontrare l’impresa che deve eseguire i lavori insieme a Regione e Autostrade per l’Italia”.

“Infine – conclude Montino – abbiamo discusso della progettazione di un’opera importante di collegamento tra la Regione Lazio e la Regione Toscana: la Ciclovia Tirrenica. Sulla progettazione siamo vincolati ai tempi dettati dal Ministero, il finanziamento che riguarderà il tratto laziale ammonta a 4 milioni di euro e prevede anche il completamento del collegamento ciclabile tra Roma e il Comune di Fiumicino. Noi abbiamo da poco appaltato un nuovo chilometro che unirà la ciclabile sul Tevere al quartiere di Parco Leonardo, mancherà dopo solo un ulteriore chilometro verso la Fiera di Roma”.

