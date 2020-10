Fiumicino, il centrodestra: “Fare chiarezza sulla situazione Covid-19 in città”

Fiumicino – “L’opposizione in conferenza dei capigruppo è stata granitica nel rivendicare l’agibilità democratica e il rispetto per i diritti dei cittadini. Sulla questione Covid bisogna fare chiarezza: innanzitutto sui dati forniti dal Sindaco per una maggiore trasparenza nei confronti della cittadinanza. La responsabilità collettiva più volte evocata dal Sindaco può trovare riscontro solo in un principio di reciprocità nei confronti della città”. Così, in una nota, i capigruppo del centrodestra e delle liste civiche chiedono chiarimenti sulla gestione dell’emergenza Covid-19 nel comune di Fiumicino.

“Valuteremo l’atteggiamento del sindaco Montino circa le sue scomposte e fuori luogo esternazioni assunte nella riunione, che sicuramente non aiutano il dialogo. Fiumicino tutta si aspetta risposte e informazioni certe per contrastare questa pandemia che ha messo a dura prova non solo la nostra tenuta sanitaria ma anche la nostra economia. Governare la città significa dimostrare capacità e soprattutto responsabilità”, concludono.

