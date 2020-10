Fiumicino – Una grossa perdita d’acqua ha trasformato via Torralba in un canale. A denunciare il problema è stata una residente di Passoscuro, che da settimane subisce i disagi che l’allagamento ha causato.

“È un problema che si trascina da mesi – scrive la residente a ilfaroonline.it – e che sta creando un danno, visto che non si riesce a far intervenire l’Acea”.

“Praticamente a tutt’oggi noi per uscire o indossiamo stivali gommati, oppure dobbiamo usare l’auto, visto che la strada è completamente allagata”.

“Questa situazione – conclude – va avanti da settembre e anche dopo avere fatto segnalazioni ai vigili del fuoco e vari solleciti ad Acea, non se ne viene a capo“.

