Formia, il servizio di Emodinamica è stato esteso a 24 ore: la soddisfazione di Fi e Pd

Formia – “Finalmente una buona notizia per la sanità pontina”.

Sulla novità che interessa il sud pontino interviene il capogruppo regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità e Politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, Giuseppe Simeone che evidenzia: “Nei prossimi giorni si procederà con l’estensione h24 del servizio di Emodinamica del ‘Dono Svizzero’ di Formia. Il traguardo è stato reso possibile dalla grande sinergia tra il direttore sanitario Giuseppe Ciarlo ed il primario del reparto di Emodinamica Raffaele Papa. Il loro contributo è stato fondamentale per riuscire a recuperare personale e quindi finalmente attivare l’h24”.

Il consigliere regionale sottolinea: “Nonostante un periodo difficile come quello attuale, caratterizzato da una nuova emergenza pandemica, è stato centrato un obiettivo importante per il Dea di Formia. L’estensione h24 dell’Emodinamica eviterà a tanti cittadini formiani e del golfo di Gaeta colpiti da infarto miocardico acuto di poter essere curati nell’ospedale della propria zona, evitando odissee o viaggi della speranza verso Latina, Roma o la Campania”.

Un obiettivo importante per la sanità del comprensorio del Golfo di Gaeta e per le cittadine circostanti che rappresenta, secondo Simeone: “Un punto di partenza sicuramente e non di arrivo. E’ necessario infatti raggiungere quanto prima altri traguardi per poter migliorare ulteriormente l’offerta sanitaria del centro e del sud della provincia di Latina”.

Si tratta di risultati che non hanno, evidentemente, colori politici.

Sul traguardo conseguito interviene anche il consigliere provinciale del Pd, Claudio Mosacardelli che sottolinea: “Dall’inizio di novembre emodinamica a Formia passa da h12 ad h24. Un impegno costante del Pd per ottenere questo servizio. Esprimiamo apprezzamento nei confronti della Asl di Latina a partire dal dirigente Casati ai direttori sanitari aziendali e di presidio. Un plauso particolare al primario del reparto, Raffaele Papa, e al team di medici ed operatori sanitari che hanno assicurato con grande generosità un servizio fondamentale che salva la vita delle persone”.

Il consigliere provinciale rimarca come “il servizio h24 è stato oggetto di un lungo e costante impegno. È un tassello che si aggiunge alla rete dell’infarto che è un’eccellenza in Italia e grazie al professor Versaci per quanto fatto e per la qualità del servizio. La direzione aziendale e i direttori di struttura complessa hanno prodotto un servizio sulla provincia che è di tutela costante della salute dei cittadini e che ha salvato e salva tante vite umane”.

A dispetto di un periodo così difficile “a causa dell’emergenza della pandemia la Asl di Latina continua ad investire aumentando quantità e qualità dei servizi, a partire dalla struttura ospedaliera di Formia che è Dea di I livello. È un punto strategico – dice Moscardelli – dell’offerta di servizi sanitari, al confine con la Campania e riferimento per il quadrante sud della provincia”.

Anche il Pd, però, punta al conseguimento di altri obiettivi per la sanità del sud pontino e il consigliere provinciale, infatti, sottolinea: “Dobbiamo intensificare gli sforzi per i concorsi di struttura complessa, come Chirurgia, per ulteriori investimenti di diagnostica e per personale medico ed infermieri”.

In merito Moscardelli si sofferma sull’impegno profuso in Regione e su “l’azione di riequilibrio avviata dall’assessore Alessio D’Amato della quota capitaria assegnata alla nostra Asl, ossia la quota del fondo sanitario regionale assegnata a ciascuna Asl, che aumenta ogni anno per recuperare le difficoltà passate e che vede la Asl utilizzare le risorse con efficienza per il reclutamento. La Regione ha mostrato attenzione al tema che abbiamo sostenuto, ossia la necessità di riallineare le risorse che vengono assegnate a ciascuna Asl.

Gli investimenti come detto proseguono: approvato lo studio di fattibilità realizzato si potrà procedere alla fase della gara d’appalto del nuovo ospedale del Golfo già interamente finanziato. Altri investimenti sono stati fatti sul territorio come a Gaeta e a Minturno. A Minturno – conclude Moscardelli – è recente lo stanziamento di 800 mila euro per la casa della salute. Medicina territoriale, telemedicina e prevenzione sono la nuova frontiera delle politiche per la salute dei cittadini”.

