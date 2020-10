Il Comitato Isola Sacra: “Dare subito inizio ai lavori per il potenziamento delle Idrovore”

Fiumicino – “La notizia dello stanziamento dei fondi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il potenziamento delle idrovore di Isola Sacra (leggi qui) è una novità importantissima che il Comitato accoglie con psoitività”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comitato Spontaneo Isola Sacra.

“E’ un segno – spiegano – che il lavoro svolto in questi anni dal direttivo del Comitato Spontaneo Isola Sacra è stato meticoloso e ha svolto un’azione di pungolo per gli enti interessati, quanto rilevanti e dirimenti sono state le attività legali intraprese e che hanno prodotto importati risultati. Con vibrante attenzione attendiamo i prossimi passi necessari per passare ai fatti concreti e, per questo, vigileremo affinché il Consorzio di Bonifica Litorale Nord indica subito la gara d’appalto e dia inizio immediato ai lavori che metteranno in sicurezza, finalmente, l’intero territorio”.

“Oltre al grande e costante lavoro del Comitato – continuano – va riconosciuta la partecipazione ottenuta e, per questo, ci preme ringraziare anche tutte le forze politiche e associazioni che, in modo trasversale, hanno fattivamente collaborato all’ottenimento di questo importante primo risultato per i cittadini e il nostro territorio: il gruppo Demos di Fiumicino nelle persone di Armando Fortini e Maurizio Ferreri, tramite anche il consigliere regionale Paolo Ciani; il consigliere Mario Baccini che, insieme al senatore William de Vecchis, hanno presentato un’interrogazione urgente ai ministri competenti; il vicepresidente della Regione Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi che ha presentato un’interrogazione urgente al presidente Zingaretti e la consigliera regionale Michela Califano, che proprio ieri ha dato l’annuncio dello stanziamento di fondi per le Idrovore da parte del Ministero”.

“Desideriamo inoltre ringraziare il Comitato viviAmo Fiumicino e il Comitato Cittadino Isola Sacra che da sempre sostengono la nostra battaglia comune. A fronte di quanto sopra è però necessaria l’immediata attivazione delle pratiche da parte del Consorzio di Bonifica Litorale Nord per la realizzazione urgente e non più rimandabile dei lavori. Siamo certi che l’Amministrazione comunale e tutte le forze politiche, in modo trasversale (visto che parliamo di sicurezza del territorio e di una possibile e soprattutto auspicabile ripresa dell’economia), vigileranno sul corretto e rapido svolgimento dei lavori”.

