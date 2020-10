Incidente sulla ciclabile di Ostia, Picca: “La Lega ha sempre denunciato la sua pericolosità”

Ostia – “Apprendiamo dalla stampa che, nel pomeriggio di ieri, una bambina è stata coinvolta in un incidente sulla pista ciclabile di Ostia, battendo la testa (leggi qui). Una notizia terribile, e che mai avremmo voluto ricevere: proprio per questo, già ad agosto, noi della Lega X Municipio siamo stati i primi a presentare un esposto alla Polizia Locale e alla Procura della Repubblica per segnalare la pericolosità della pista ciclabile targata Movimento 5 Stelle”. Così, in una nota, Monica Picca, consigliera municipale e capogruppo della Lega X Municipio.

“Sin da subito, infatti, ci siamo trovati di fronte ad un progetto nebuloso e pieno di criticità: il lungomare lidense – spiega la consigliera Picca – è un’arteria estremamente trafficata, e piazzare lì una pista ciclabile – ‘protetta’ da una schiera di parcheggi per auto – significa mettere in pericolo pedoni, ciclisti e automobilisti. Chiediamo che vengano presi provvedimenti urgenti e che garantiscano la sicurezza dei residenti”, conclude.

