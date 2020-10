iorestoaperto, la protesta contro il Dcpm scende in piazza a Fiumicino

Fiumicino – E’ deciso: la manifestazione di protesta dei commercianti con le decisioni contenute nell’ultimo Dpcm, ritenute inique e sbagliate, è stata organizzata per domani – giovedì 29 ottobre 2020 – alle 16,30, nei pressi del Comune di Fiumicino.

E’ una manifestazione pacifica, che terrà conto del distanziamento sociale e dei dispositivi di sicurezza personale, ma che farà sentire forte la rabbia che cova nella categoria dei ristoratori e non solo; anche i gestori di sale scommesse, ad esempio, che hanno visto azzerare le proprie entrate dall’oggi al domani.

E’ una manifestazione contro il Governo, certo, ma anche per chiedere al Comune di Fiumicino di farsi parte attiva nel tutelare i commercianti. Le dilazioni sulle tasse, in un momento in cui non si è guadagnato nei mesi scorsi e si prevedono ancora meno guadagni nel futuro, sono misure che non sono considerate sufficienti; le detrazioni sulla tassa dei rifiuti, per fare un esempio, da molti sono considerate poca cosa se addirittura una presa in giro. Insomma, ci sono rimostranze verso il Governo, ma anche verso la gestione cittadina dell’emergenza.

D’altronde, l’esperimento di tenere aperti la sera i locali contando solo sull’asporto (leggi qui), ha dimostrato tutta l’inefficacia di una misura come questa, se l’obiettivo è far sopravvivere il settore. Facendo una media tra gli incassi effettuati e i locali aperti, nella giornata di martedì si è arrivati all’iperbolica cifra di 78,5 euro a locale. E’ evidente che non è un incasso che possa consentire di pagare affitti, stipendi, adeguamenti vari, materiali, fornitori, tasse, ecc.

Ecco dunque la necessità di far sentire la propria voce. E domani scatta l’ora della protesta.