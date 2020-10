TORNA L’ANTICICLONE AFRICANO: Dopo l’attuale fase di maltempo che avrà qualche strascico al Sud fino alla giornata di mercoledì, un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale tornerà a conquistare l’Europa occidentale e gran parte del mediterraneo centrale. Sarà tenuto in vita da una profonda depressione atlantica posizionata molto a ovest del Regno Unito, una depressione che conterrà anche ciò che rimarrà dell’ex uragano Epsilon attualmente in evoluzione a est del Canada. Questo anticiclone è destinato a portare tempo stabile per qualche giorno ma come sempre accade nel periodo freddo non sarà garanzia di sole per tutti, anzi favorirà il ristagno di foschie, nebbie e nubi basse nelle valli e lungo i litorali. Oltretutto i massimi anticiclonici resteranno posizionati a ovest della Penisola, quindi deboli infiltrazioni nord occidentali riusciranno a portare qualche annuvolamento ulteriore su alcune regioni. Vediamo cosa dovremo aspettarci fino al venerdì.

MERCOLEDÌ CON ULTIMI PIOVASCHI AL SUD: l’area di bassa pressione responsabile del maltempo di questo giorni si allontanerà verso l’area balcanica alimentando qualche ultimo focolaio di instabilità al meridione. Attesi ancora dei rovesci e dei temporali soprattutto nella prima parte della giornata sul basso Adriatico e lo Ionio, in particolare sulla Calabria. Sul resto della Penisola il tempo sarà buono o discreto con qualche nube di poco conto sulle Alpi e locali nebbie ma solo al mattino nelle Valli, soprattutto in Valpadana. Le temperature saranno stabili o in lieve locale aumento al Centro Nord, i venti ancora tesi nord occidentali al Centro Sud con mari ancora molto mossi.