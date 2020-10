SuperEnalotto, a Terracina centrato un 5 da oltre 18mila euro

Terracina – Lazio protagonista dell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 27 ottobre ha portato bene al bar Manhattan di Veroli (FR), in via Case Panetta 68, dove sono stati centrati due “5” da 18.292,24 ciascuno. Un altro “5”, sempre dello stesso valore, è andato invece a Terracina (LT), nel bar/tabaccheria di via Badino. La caccia al “6” invece continua e per il concorso di giovedì il Jackpot metterà in palio 57,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, fa sapere Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.