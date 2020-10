Anzio, posticipato l’orario di chiusura del cimitero comunale fino al 2 novembre

Anzio – In occasione dei giorni dedicati ai cari defunti, su disposizione del sindaco di Anzio, Candido De Angelis, si comunica alla cittadinanza che il cimitero comunale, fino a lunedì 2 novembre, è aperto tutti i giorni, con orario continuato, dalle ore 7.00 alle ore 17.45, per evitare assembramenti e per consentire una migliore gestione dell’affluenza secondo le normative anti-Covid.

La Polizia Locale della Città di Anzio sarà in servizio per assicurare il rispetto delle direttive. “Per una migliore fruizione dell’area cimiteriale – afferma il consigliere comunale Angelo Mercuri -, abbiamo mantenuto in vigore l’orario estivo fino a lunedì 2 novembre compreso, con gli uffici pubblici aperti in loco, per eventuali segnalazioni e necessità di informazioni, anche nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Considerato il delicato momento, legato alla pandemia in corso, nella ferma volontà di mantenere comunque attivi i servizi dell’Ente, ci appelliamo al senso civico di tutti i cittadini, con l’invito ad evitare assembramenti, ad indossare sempre la mascherina ed a tenere un comportamento responsabile”.

Da martedì 3 novembre, invece, sarà in vigore l’orario invernale, con apertura tutti i giorni, dalle ore 7.00 alle ore 16.45. Gli Uffici Cimiteriali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 ed il martedì e giovedì, anche nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.45. Telefono 06 45558039. E-mail: cimitero@comune.anzio.roma.it.

