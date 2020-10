Attentato alla Cattedrale di Nizza, il Papa ai francesi: “Reagire al male con il bene”

Città del Vaticano - “È un momento di dolore, in un tempo di confusione. Il terrorismo e la violenza non possono mai essere accettati. L’attacco di oggi ha seminato morte in un luogo di amore e di consolazione, come la casa del Signore. Il Papa è informato della situazione ed è vicino alla comunità cattolica in lutto. Prega per le vittime e per i loro cari, perché la violenza cessi, perché si torni a guardarsi come fratelli e sorelle e non come nemici, perché l’amato popolo francese possa reagire unito al male con il bene". E' quanto fa sapere il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni, dopo l'attentato che ha scosso la Francia nella mattinata odierna (leggi qui).

Il Pontefice ha espresso poi il suo dolore anche tramite un tweet, postato sull'account @Pontifex e tradotto in nove lingue: "Sono vicino alla comunità cattolica di Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghiera e di consolazione. Prego per le vittime, per le loro famiglie e per l’amato popolo francese, perché possa reagire al male con il bene".

Inoltre, in un telegramma inviato dal segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo di Nizza, Marceau, il Papa esprime tutta la sua sofferenza per quanto accaduto. "Informato del feroce attentato perpetrato questa mattina in una chiesa di Nizza, che ha causato la morte di diverse persone innocenti, Sua Santità Papa Francesco si associa nella preghiera alla sofferenza delle famiglie colpite e condivide la loro sofferenza", si legge.

"Chiede al Signore di portare loro conforto e raccomanda le vittime alla Sua misericordia. Condanna nel modo più forte tali atti di violenza terroristica e assicura la sua vicinanza alla Comunità Cattolica di Francia e a tutto il popolo francese al quale chiede unità. Affidando la Francia alla protezione della Madonna, impartisce la benedizione apostolica a tutti coloro che sono stati toccati da questo dramma".

Il cordoglio della Cei

La Presidenza della Cei esprime dolore e vicinanza alle vittime del crudele attentato di Nizza e alle loro famiglie, ai Pastori e ai fedeli di Francia. Esprime, allo stesso tempo, la più ferma condanna della cultura dell’odio e del fondamentalismo che usa l’alibi religioso per corrodere con la violenza il tessuto della società. Si stringe in preghiera alla comunità cattolica francese, colpita ancora una volta da un’azione criminale e dissennata, nella speranza evangelica che l’odio di pochi non dissipi il patrimonio prezioso costituito da una grande maggioranza di persone di diverse religioni che, quotidianamente, testimoniano in pace l’esperienza gioiosa della fraternità nella multiculturalità

