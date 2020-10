Coronavirus, 124 casi tra Formia e Minturno; a Gaeta è positivo anche un consigliere

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, ha diffuso tramite i social i dati dei casi positivi al Covid-19 sul territorio comunale. Dati che si sono registrati fino alla giornata di ieri 28 ottobre.

“Sono 40 in tutto i soggetti positivi, 19 donne e 21 uomini, la maggior parte è asintomatica, diversi invece con sintomi estremamente blandi, solo una persona si trova ricoverata in ospedale. Sono sei i nuclei familiari dai quali scaturiscono 28 positività. Mentre l’età media dei contagiati è di 37 anni“.

Il primo cittadino nel fornire le informazioni evidenzia: “Si tratta di un contagiato ogni cinquecento abitanti residenti”.

Il livello di attenzione delle istituzioni coinvolte resta alto. Stefanelli, però, invita al senso di responsabilità e rimarca: “E’ importante usare la mascherina ed evitare il più possibile le occasioni di contatti ravvicinati con altre persone senza dispositivi di protezione individuale”.

Anche il sindaco di Formia, Paola Villa, mantiene costantemente informati i suoi cittadini circa gli sviluppi dei casi di coronavirus sul suo territorio. “Ad oggi sono 84 i casi – fa sapere il primo cittadino – dei quali 78 curati presso i propri domicili, molti di questi sono asintomatici e non soggetti ad alcuna cura, attendono solo di negativizzarsi. Gli altri, invece, sono ricoverati presso strutture ospedaliere, fortunatamente rispondono alle cure”.

La Villa sottolinea: “Stiamo affrontando un momento molto complesso, ovviamente stiamo collaborando sia con la Asl che con tutte le direzioni scolastiche e la nostra attenzione è rivolta alle strutture ospedaliere e alla loro capacità di accogliere quanti hanno bisogno di cure, non solo malati Covid, ma anche chi deve curarsi per altre patologie e deve ricevere le migliori cure possibili anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Ognuno di noi può fare la differenza, usando sempre la mascherina e allertando tempestivamente il proprio medico di famiglia per qualsiasi sintomo sospetto”.

Ieri, con ordinanza sindacale, il primo cittadino di Formia aveva posto in quarantena una comunità alloggio per anziani e tutti gli ospiti della struttura sono stati sottoposti a screening tramite tampone antigenico. Nella giornata di oggi il sindaco fa sapere che “tutti gli ospiti e gli operatori della residenza per anziani ‘Il Girasole’ sono negativi. Grazie al responsabile della struttura che non ha mai mollato. Un abbraccio ai nostri ‘nonnini’”.

Oggi pomeriggio, sempre a Formia, dalle 14 è chiuso il Comando di Polizia Locale “per sanificare i locali, i servizi igienici e gli spazi comuni. Inoltre – spiega la Villa – l’intero comando dei vigili sarà tra venerdì e sabato sottoposto a screening con tampone antigenico per un sospetto Covid-19 tra gli agenti, che pur mancando da diversi giorni dal servizio, impone all’intera struttura comunale di procedere a tutte le prescrizioni della Asl.

Alta l’attenzione anche da parte del sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano sulla situazione dei contagi della sua cittadina, quando è venuto a conoscenza che un consigliere comunale è risultato positivo al Covid-19.

E’ stato lo stesso consigliere a pubblicare su facebook una nota nella quale ne dà notizia. Nota alla quale il primo cittadino di Gaeta ha risposto con un messaggio di solidarietà e l’augurio di pronta guarigione. Anche Mitrano si raccomanda con i suoi cittadini, tramite i social, di “seguire le regole. Massima attenzione, massima cautela e – ha rimarcato – rispettiamo le indicazioni che ci sono state fornite: distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine e sanificazioni delle mani”.

