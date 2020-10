Covid-19 a Nettuno, positiva un’alunna della scuola Angelo Castellani: classe e docenti in isolamento

Nettuno – Due nuovi casi di Covid-19 nel territorio di Nettuno sono stati registrati nella giornata odierna. Tra i positivi un’ alunna della scuola “Angelo Castellani”, la cui classe e il personale docente della bolla di riferimento sono stati posti in isolamento.

L’altro caso positivo riguarda una docente sempre del Circolo Didattico di Nettuno che già era in quarantena perché collegata ad uno dei casi registrati nelle scorse settimane. Si registrano anche due guarigioni. Gli attualmente positivi restano 145 di cui cinque ospedalizzati.

