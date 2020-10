Covid-19, sono 131 i cittadini positivi a Cerveteri. Anche il Sindaco in isolamento

Cerveteri – Con 10 nuovi positivi sintomatici (di cui uno ricoverato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia), sono 131 i cittadini di Cerveteri positivi al Covid-19. Due, invece, i guariti. A darne notizia è la Asl Roma 4.

E anche il sindaco della città, Alessio Pascucci, è in isolamento domestico. “Da questa mattina – ha annunciato su Facebook – sono in quarantena. Dovrò restarci probabilmente fino a domenica 1 novembre. Finito il periodo di quarantena eseguirò, come previsto dalla Asl, il tampone e vi aggiornerò sulle mie condizioni. Per ora sto bene e non presento alcun sintomo. Tutte le attività previste per questi giorni continueranno, tranquilli. Ma evidentemente sarò costretto a svolgerle in remoto da casa. Un augurio di pronta guarigione a tutti”.

In un post successivo ha poi specificato di non essere positivo e di essere in quarantena da questa mattina “soltanto per aver avuto contatti con persone positive”.

La situazione non migliora neppure a Ladispoli: con 27 nuovi casi (e una guarigione), infatti, il totale dei positivi sale a 276.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri