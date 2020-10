Emergenza Covid, annullati i canoni per gli immobili comunali sportivi di Montalto

Montalto – Con delibera di giunta l’amministrazione comunale ha approvato una immediata misura di sostegno per il mondo dello sport, dopo quella del bonus giovani.

“Nella giornata di oggi – commenta l’assessore allo sport Giovanni Corona – abbiamo approvato l’esonero del pagamento dei canoni di locazione per gli impianti sportivi comunali, per il mese di novembre e per quelli successivi (se verranno prorogate le misure del Dpcm del 24 ottobre 2020).

Dopo il bonus giovani – conclude l’assessore – abbiamo voluto porre in essere un’altra iniziativa di vicinanza al mondo dello sport che oggi subisce l’ennesimo grave schiaffo nonostante i tanti adempimenti a cui si è dovuto sottoporre per fronteggiare l’emergenza sanitaria”.

