Fiumicino, approvata la mozione di Petrillo: “Garantire ai disabili l’accesso ai giochi pubblici”

Fiumicino – “Oggi in consiglio comunale abbiamo approvato all’unanimità dei presenti una mozione per garantire anche ai bambini con disabilità il diritto ad accedere ai giochi pubblici. La mozione è stata presentata da me e firmata dal gruppo Demos e dai colleghi Magionesi e Megna del Pd”. Lo dichiara Angelo Petrillo, capogruppo della Lista Civica Zingaretti in Consiglio Comunale.

“La mozione impegna il sindaco e la giunta a provvedere, gradualmente, a sostituire i giochi e le giostre installate nei nostri parchi pubblici con altri accessibili e inclusivi – spiega Petrillo -. Inoltre bisognerà adeguare tutti i passaggi pedonali di parchi e giardini per permettere di accedere a queste aree in cui le più piccole e i più piccoli possano esercitare il fondamentale diritto al gioco senza dovere sfidare delle orrende barriere architettoniche“.

“Un diritto – conclude il Capogruppo – sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite – conclude Petrillo – per il ruolo determinante che il gioco ha nello sviluppo dei bambini e, ancora di più, di quelli che convivono con delle disabilità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino