Fiumicino, i sindacati taxi: “Il Sindaco può fare molto per la nostra categoria, ci aiuti”

Fiumicino – “Il Sindaco può fare molto per la categoria di Fiumicino“. E’ quanto affermano Uri Cgil, Uritaxi e Comitato Taxi riunitisi in assemblea sotto il Comune nella mattinata di oggi, 29 ottobre.

“Ci aspettavamo di essere ricevuti dallo stesso Sindaco per esporre le problematiche della categoria in questo momento difficile dovuto all’emergenza Covid-19 e la conseguente crisi economica da essa derivata, ma è sceso il vicesindaco Ezio Di Genesio Di Pagliuca, che ringraziamo personalmente, a sentire le problematiche della categoria e promettendo un incontro con il Sindaco per martedì mattina“, spiegano.

“Ci dispiace dissentire con lo stesso Sindaco per l’intervento fatto in Consiglio comunale, noi abbiamo rispettato tutte le procedure consone ad una trasparente interlocuzione con richiesta di incontro inviata via Pec il 12 ottobre 202o. Lui dichiara di poter far poco, ma può fare molto. Abbiamo accennato al Vicesindaco quello che noi chiediamo e ci aspettiamo un proficuo incontro martedì per risolvere le problematiche esposte”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, tutte le notizie di Fiumicino