iorestoaperto, Severini (Crescere Insieme): “Parteciperò come cittadino, in quanto la manifestazione sarà esplicitamente apolitica”

Fiumicino – “Quest’oggi scenderò in piazza sotto il Comune di Fiumicino solamente a titolo di cittadino, poiché l’evento si è dichiaratamente apolitico come voluto e preteso dagli organizzatori. Sia chiaro, non vuol dire che la lista “Crescere Insieme” in questo momento storico volta le spalle o non s’interessa alle categorie lavorative colpite dai Dpcm: quindi piena solidarietà e vicinanza ai ristoratori, le associazioni sportive e tutti quei negozianti colpiti da queste pesanti penalizzazioni. Mi auguro avvenga presto un cambio di rotta da parte di questo Governo: le attività colpite stanno soffrendo troppo”. Così dichiara in una nota stampa Roberto Severini, Capogruppo di “Crescere Insieme” al Consiglio di Fiumicino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, tutte le notizie di Fiumicino