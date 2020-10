Latina, un tavolo permanente di confronto per tutelare le categorie più colpite

Latina – È stato attivato un tavolo permanente di confronto in Prefettura con i Sindaci della Provincia di Latina e, su richiesta del Presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Dott. Giovanni Acampora, con i rappresentanti delle categorie commerciali. La decisione è maturata nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato all’Ente Camerale, coordinato dal Prefetto di Latina, Dott. Maurizio Falco.

Si è condivisa, inoltre, l’esigenza di un forte richiamo al senso di responsabilità con cui imprese e cittadini sono tenuti a manifestare il proprio profondo e comprensibile disagio, evitando comportamenti non rispettosi delle regole e che, dunque, non contribuiscono al comune sforzo teso al superamento dell’emergenza sanitaria e, conseguentemente, di quella economica.

“Tutto il Paese sta vivendo un momento di grandissima difficoltà – dichiarano congiuntamente i Sindaci della Provincia di Latina – e alcuni settori stanno pagando più di altri le misure disposte dal Governo con l’ultimo Dpcm. Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato il cosiddetto “decreto ristori” che prevede una serie di indennizzi per tutte le attività bloccate nell’emergenza.

I Sindaci sono stati in prima linea per accelerare l’iter e faremo la nostra parte fino in fondo per assicurarci che le misure di sostegno arrivino in tempi brevissimi a chi ne farà legittimamente richiesta. Allo stesso tempo lanciamo un appello ai nostri concittadini: restiamo uniti e dimostriamo lo stesso senso di responsabilità che ci ha contraddistinto durante la prima fase della pandemia. Noi saremo al vostro fianco, al lavoro affinché nessuno rimanga indietro”.

