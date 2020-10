Pomezia, la Polizia locale dona 6 nuovi alberi e arbusti alla Città

Pomezia – L’area verde di via Mazzini di arricchisce di nuove alberature. Sono stati messi a dimora 2 cipressi, 2 corbezzoli e 2 arbusti di mirto, donati dalla Polizia Locale di Pomezia. Si tratta di essenze note per la caratteristica produzione di frutti e fiori, che possono sostenere le specie minori dell’avifauna urbana ma anche gli insetti impollinatori.

“Un gesto generoso – commenta l’Assessore Giovanni Mattias – che ci consente di rendere Pomezia più verde, e di conseguenza più bella, incrementando la quantità di alberi e arbusti presenti in Città. Sono state scelte alcune essenze che, oltre ad essere particolarmente gradevoli alla vista, svolgono un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo delle specie di uccelli viventi e di insetti impollinatori presenti sul nostro territorio”.

“Voglio ringraziare la Polizia Locale per questa ulteriore donazione – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà –, esempio di contributo diretto alle politiche di forestazione urbana. Un regalo importante per la Città e per i cittadini tutti, che dimostra l’amore e il rispetto per il proprio territorio. Un pensiero che vogliamo dedicare al Commissario Francesco Caroli, scomparso prematuramente, memoria storica del nostro Comando, esempio di serietà e dedizione”.