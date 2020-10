Roma vs Cska Sofia, i giallorossi spingono ma non sfondano: all’Olimpico finisce 0-0

Roma – Niente da fare per la Roma, che ospitava il Cska Sofia: 0-0 alla fine del match di Europa League. Solo occasioni, e un gol annullato al quarto minuto (Smalling, in fuorigioco) per i giallorossi, a seguire Mkhitaryan al 33′.

Si fanno pericolosi i bulgari, anche loro a caccia della rete ma raccogliendo solo occasioni, con Antov che controlla il rimpallo in area, ha solo il portiere davanti e tira alto e non riesce a batterlo.

Al 79′ una speranza per la Roma la fornisce Pellegrini, che tira bene dal limite ma la palla viene intercettata dal portiere. Cinque i minuti di recupero concessi dall’arbitro ma il risultato non cambia, malgrado un lampo finale di Ahmedov del Cska che stacca bene di testa ma spedisce alto sopra la traversa. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)