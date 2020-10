Santa Marinella, colto mentre vendeva marijuana a un giovane: arrestato un pusher

Santa Marinella – In queste ore è arrivato l’arresto per un pusher di Santa Marinella, colto dai Carabinieri mentre vendeva della marijuana un giovane ragazzo del posto .

I Carabinieri si sono avvicinati allo spacciatore perché era una vecchia conoscenza per i suoi precedenti penali, intervenendo nello scambio e notando come al giovane erano stati ceduti due grammi di marijuana. I militari hanno bloccato subito i due soggetti.

Gli stessi agenti hanno effettuato la perquisizione nella casa del pusher, trovando altri 43 grammi di marijuana.

Al termine degli accertamenti il pusher è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria alla misura degli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

