Fiumicino – “Ieri la ditta incaricata, alla presenza della Polizia Locale, ha abbattuto una costruzione completamente abusiva che sorgeva sulla spiaggia di Passoscuro“. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Questa Amministrazione ha da sempre fatto della tutela del territorio un suo punto distintivo – aggiunge il Sindaco – e l’abbattimento delle strutture costruite abusivamente, soprattutto nelle aree di riserva e sulla spiaggia, va esattamente in questa direzione”.

“Una situazione che andava avanti da decenni nella più totale illegalità – aggiunge il vicesindaco e assessore al Patrimonio Ezio Di Genesio Pagliuca – al punto che non è stato possibile neanche risalire al contatore dell’energia elettrica né all’allaccio dell’acqua potabile. Tutto era fuori dalle regole: dal rimessaggio al ristorante. Non si poteva fare diversamente”.

“Ora quel pezzo di spiaggia – concludono Montino e Di Genesio Pagliuca – tornerà libera e a disposizione delle cittadine e dei cittadini, oltre che dei tanti bagnanti che d’estate scelgono il nostro litorale per le loro vacanze”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino