Ardea – In trasferta da Catania ad Ardea per creare un vero e proprio accampamento abusivo nel comune rutulo. È successo a via dei Colli Marini, dove la Polizia Locale, coordinata dal Comandante Sergio Ierace, è intervenuta oggi 30 ottobre, per allontanare 25 nomadi che si erano appostati nella zona illegalmente.

Le persone fermate si erano già sistemate parcheggiando roulotte e macchine in un piazzale, tra di loro erano presenti anche ragazzi e bambini. I nomadi sono stati allontanati e costretti dalla Municipale a sgomberare la zona.

