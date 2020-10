Emergenza Coronavirus a Pomezia, accessi contingentati al cimitero comunale per Ognissanti

Pomezia – In occasione delle festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti dell’1 e del 2 novembre si ricorda alla cittadinanza che il Cimitero comunale resterà aperto al pubblico, come di consueto, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Viste le prescrizioni emanate dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. Si raccomanda fortemente di mantenere il distanziamento sociale evitando assembramenti.

Al fine di consentire il regolare afflusso dei cittadini al Cimitero comunale e salvaguardare la pubblica incolumità, con ordinanza è stata disposta l’istituzione di un senso unico di circolazione, nella strada di accesso alla struttura, con ingresso da Via Pontina ed uscita su Via Cincinnato, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre 2020 nella fascia oraria 8.00 – 17.30. Gli accessi al parcheggio del Cimitero saranno pertanto contingentati e disciplinati dagli agenti della Polizia locale ubicati sul posto.

“La Commemorazione dei Defunti – commenta il– è una ricorrenza molto sentita. Mi appello alnel rispettare scrupolosamente tutte le regole anti Covid-19: mascherina, distanziamento sociale e niente assembramenti., proprio per consentire alla cittadinanza intera di far visita ai propri cari”.Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia