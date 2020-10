Fiumicino – Far west oggi a via Tago, presso le case popolari, verso le 16,30. Una Mazda condotta da un 40enne, nel fare manovra, ha urtato contro un’altra vettura parcheggiata, con a bordo un ragazzetto.

Ne sarebbe nata una discussione, anche se il danno non era poi così grave. Secondo testimoni oculari – ma le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e la verità è tutta da definire – l’uomo avrebbe provato senza successo a convincere il giovane a fare il Cid. I toni si sarebbero alzati, e un “branco” di amici del giovane, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni circa, si sarebbero avventati contro il 40enne, pestandolo a sangue.

L’uomo, dopo aver sbattuto la testa, ha perso i sensi. E’ intervenuta l’eliambulanza per trasferirlo al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a Tac. Sul posto doppio sopralluogo dei carabinieri (nella foto), sia nell’immediatezza del fatto (del gruppetto di circa 20 ragazzi ne sono stati identificati una decina) sia nel tardo pomeriggio, per proseguire le indagini. Nel frattempo è stata preparata una denuncia di parte, che sarà formalizzata domattina in caserma dai parenti della vittima.

“La sicurezza qui è un optional – dicono i residenti -. Ormai queste piazze sono in mano a ragazzini, diciamo così, incontrollati. Chiediamo un intervento non solo quando accadono episodi come questo, ma sempre. Questo quartiere deve tornare ad essere vivibile”.

La ricostruzione dei fatti, così come descritta si basa sulla testimonianza dei presenti. Gli inquirenti, presenti sul posto, stanno però vagliando anche queste testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, ancora da accertare.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino