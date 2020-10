Fondi, vede i carabinieri e cerca di disfarsi dell’eroina: spacciatore in manette

Fondi – Durante la notte di ieri, tra il 29 e il 30 ottobre, i carabinieri della Tenenza di Fondi, nel corso di un mirato servizio di controllo sul territorio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un cittadino indiano senza fissa dimora che, alla vista dei militari cercava di disfarsi di un ovulo contenente droga.

La sostanza stupefacente, prontamente recuperata dai militari, veniva sottoposta a sequestro e quantificata in 6 grammi di eroina.

L’uomo sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento delle dosi, e successivamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

