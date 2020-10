La gioia di Federica Pellegrini: torna agli allenamenti cantando Battisti a squarcia gola in macchina

La gioia di Federica. Finalmente è tornata in piscina ad allenarsi. E’ tornata al suo amato nuoto della vita. canta a squarcia gola in macchina, insieme al suo allenatore Matteo Giunta, attento alla guida. Urla la sua felicità senza fine per una guarigione arrivata dopo 20 giorni. E’ Battisti il cantante scelto dalla Divina per festeggiare il momento importante: “Dieci ragazze per me”. O dieci medaglie per me. Perché il popolo degli appassionati ci scommette. La Pellegrini non passerà in gara, senza prendersi la rivincita che probabilmente merita.

Sono andate bene le visite di controllo: “Ho riavuto l’idoneità sportiva”. Lo scrive Federica su Instagram, immortalata su Instagram in cyclette mentre misura il respiro. L’elemento naturale fondamentale per una campionessa di nuoto. Il Covid-19 ha minacciato il sogno più bello. Non solo le Olimpiadi, ma il nuoto, insieme alla vita di una donna, che ha vissuto un momento difficile: “Ringrazio il personale sanitario dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar e il Centro Polifunzionale Don Calabria per la velocità e la gentilezza”.

Era risultata positiva al coronavirus lo scorso 15 ottobre dopo un allenamento in vasca da cui era uscita febbricitante e con un gran mal di gola. 15 giorni chiusa in casa e poi il secondo tampone positivo. Sono state tante le lacrime versate dalla Pellegrini che ha giurato: “Adesso voglio piangere solo di gioia”. E poi ecco l’esito negativo del terzo tampone. Avrà pianto di gioia alla splendida notizia? Forse sì e probabilmente un giorno lo racconterà direttamente lei.

Intanto l’annuncio che divulga è quello dei più belli, poco prima di tornare in piscina nella giornata di oggi: “Siamo idonee. Oggi finalmente si torna in acqua con nuovi obbiettivi”. In attesa del racconto del ritorno in piscina, facciamo il nostro augurio a Federica. Bentornata Campionessa.

(Il Faro online)(foto@deepbluemedia)