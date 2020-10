ANTICICLONE IN RINFORZO. Dall’Europa sudoccidentale sta iniziando a rinforzare un robusto campo di alta pressione che ingloberà anche l’Italia, dando luogo ad una sequenza di giornate stabili. La sua azione stabilizzante sull’Italia si protrarrà almeno fino alla fine della settimana, con prevalenza di bel tempo e clima mite, ma anche alcuni risvolti negativi che saranno rappresentati da locali nebbie o nubi basse, nonché dal passaggio di tanto in tanto di sterili nubi alte e sottili che veleranno il cielo. Vediamo i dettagli:

METEO GIOVEDÌ. Addensamenti su Alpi confinali, Levante Ligure e alta Toscana, anche con qualche locale debole pioggia su Versilia, Garfagnana e Lunigiana, in esaurimento entro sera. Sul resto delle regioni centro-settentrionali poco o parzialmente nuvoloso per il transito di velature e stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Ampie aperture sulle regioni meridionali, ma con il sopraggiungere in giornata di innocue velature da nord e alcuni addensamenti sulle coste del basso Tirreno dove in serata giungerà qualche debole pioggia tra il settore campano e quello calabrese. Temperature in lieve aumento.

METEO VENERDÌ. Altra giornata all’insegna dell’anticiclone con tempo stabile e in gran parte soleggiato. Uniche eccezioni saranno rappresentate dalla formazione di nebbie o foschie dense sulle zone interne delle regioni centro-settentrionali tirreniche, Umbria e solo localmente in Val Padana; al Centro-Nord passaggio di velature e strati alti soprattutto nella prima parte della giornata. Da segnalare alcuni annuvolamenti al Sud, in particolare su Calabria tirrenica e nord Sicilia con isolate e locali pioviggini, per la permanenza di correnti umide nordoccidentali, mentre in quota si assisterà soltanto al passaggio di alcune velature. Temperature in ulteriore lieve aumento nei massimi, più marcato sulle Alpi.

METEO SABATO. Continua il tempo stabile sull’Italia con cieli in gran parte sereni, ma anche con maggior presenza di nebbie o foschie dense su Val Padana, Umbria e zone interne della Toscana, a tratti anche sulle coste ovest della Sardegna, specie nelle ore più fredde del giorno. Tendenza ad addensamenti marittimi tra il pomeriggio e la sera in Liguria. Temperature in lieve aumento, più avvertibile su Alpi e Appennino.

METEO OGNISSANTI. Aumentano le nubi di tipo marittimo sul versante tirrenico con locali pioviggini su Spezzino e alta Toscana. Velature e stratificazioni alte sulle Alpi, nebbie e nubi basse sulla Val Padana, altrove generalmente poco nuvoloso. Temperature in lieve calo al Centro-Nord.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando come effetto collaterale la presenza di nebbie e nubi basse miste a dense foschie dalla notte a buona parte del mattino su quasi tutte le valli interne delle aree centrali tirreniche. Nelle ore pomeridiane transiteranno delle nubi medio-alte sotto forma di velature . Riduzioni di visibilità che tenderanno a ripresentarsi localmente già dalla prima sera: prudenza quindi alla guida. Le massime tenderanno a salire nelle aree ove tale nuvolosità bassa non sarà presente o sarà meno duratura. Mare da mosso a poco mosso.