Ostia, pulita via Lepidio dopo il video denuncia della Lega Giovani

Ostia – “Grande soddisfazione nel vedere che il video di denuncia, pubblicato sulla mia pagina Facebook e su quella della Lega Giovani X Municipio, in via Lucio Lepidio di pochi giorni fa, sia stato spronante per un’amministrazione silente. Ieri mattina degli operatori dell’AMA stavano pulendo la zona interessata, che fino a pochi giorni fa versava in un degrado diffuso e in delle condizioni igienico sanitarie, anche considerata la pandemia, molto pericolose per la cittadinanza. Se ogni volta per smuovere chi governa il municipio dovremo pungolare in questo modo, siamo pronti a farlo. Almeno finché la parola non tornerà ai cittadini tramite il voto”. Lo dichiara in una nota il coordinatore della Lega Giovani X Municipio Matteo Sampieri.

