Ostia, rapina un’anziana per sottrargli 2 collane dal collo: in arresto un uomo

Ostia – Si è consumato un furto nelle scorse ore a via Capo Palinuro, dove un ragazzo di 24 anni ha scippato un’anziana signora 72enne.

L’uomo incrociandola per strada, aveva puntato le vistose collane portate al collo dalla donna. Ecco perché ha deciso di aggredirla, presentandosi alle sue spalle all’improvviso e sottraendole con forza i gioielli.

L’uomo si è dato alla fuga una volta prese le collane, ma i poliziotti sono stati bravi a rintracciarlo e trarlo in arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio