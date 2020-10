Raccolta alimentare a Fiumicino, Misericordia: “Servono latte e scatolame da donare alle famiglie povere”

Fiumicino – “Il discorso della povertà non si ferma sul territorio, soprattutto con l’aumento dei contagi da Covid-19 e il blocco di tantissime attività che toglieranno lavoro a numerose persone”. Così comunica in una nota la Misericordia di Fiumicino.

“A questi signori oggi serve consegnare soprattutto alimenti come lo scatolame o prodotti a lunga conservazione come il latte – prosegue la Misericordia di Fiumicino -, visto che abbondiamo attualmente di pasta e olio. Vogliamo ringraziare la macelleria Cerulli, che ci ha regalato la carne e che abbiamo prontamente distribuito alle famiglia in difficoltà del territorio di Fiumicino. Stesso ringraziamento per i gestori egiziani delle frutterie locali, che hanno contribuito a sostenere 40 famiglie del territorio e che nella giornata di domani riceveranno il pacco alimentare da parte di Misericordia”.

“Ringrazio di cuore il sindaco Esterino Montino – dichiara Elisabetta Cortani, Responsabile della Misericordia di Fiumicino -, che non fa mai mancare il proprio aiuto in sostegno delle famiglie povere del territorio: si attiva in prima persona creando reti di solidarietà, che puntualmente riescono a portare importanti aiuti ai soggetti con fragilità sociali ed economiche. Un grande grazie anche a Nuovo Domani, dove Alfredo Diorio (Responsabile dell’associazione) e il signor Telemaco ci hanno aiutato nelle operazioni di ‘carico e scarico’ dei prodotti alimentari”.

