Sabaudia, Ognissanti e commemorazione dei defunti: orario continuato al cimitero

Sabaudia – Quest’anno in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale di Sabaudia ha ritenuto opportuno, al fine di permettere di far visita ai propri cari in sicurezza, disporre l’apertura del cimitero dalle 8 e 30 alle 16 e 30 da oggi 30 ottobre a lunedì 2 novembre.

“L’orario continuato – spiegano dagli uffici comunali di Sabaudia – garantisce la possibilità a tutti di accedere al campo santo favorendo in tal modo visite scaglionate che evitano qualsiasi forma di assembramento”.

Seppure l’iniziativa comporta comunque il rispetto delle regole.

“Durante la visita è – sottolineano, infatti, dal Comune – obbligatorio osservare le fondamentali regole volte al contrasto e alla diffusione del Covid-19. Occorre, quindi, utilizzare nel modo corretto la mascherina coprendo naso e bocca, rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e igienizzazione frequentemente le mani. E’ vietato, altresì, creare gruppetti di persone all’interno del campo santo”.

Gli agenti di Polizia Locale effettueranno i dovuti controlli relativi al rispetto delle misure anti-covid oltre quelli riguardanti la viabilità mentre il gruppo comunale di Protezione civile garantirà il contingentamento dei visitatori all’entrata e all’uscita dal cimitero. I volontari hanno anche predisposto un camminamento ad hoc per l’acquisto dei fiori sempre al fine di prevenire situazioni pericolo che in qualche modo possano favorire la trasmissione del virus.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sabaudia