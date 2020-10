Santa Marinella: celebrazioni di novembre nel rispetto delle norme anti-Covid

Santa Marinella – “Ho ritenuto, infatti, che benchè il periodo storico sia molto difficile e che doverosamente bisogna attenersi, scrupolosamente, al rispetto dell’ultimo Dpcm, fosse in ogni caso doveroso che quest’amministrazione organizzasse, seppur con presenze contingentate e in forma ridotta, brevi cerimonie per commemorare i defunti”. Così in una nota stampa il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Lunedì 2 novembre sarò presente alla Messa che sarà celebrata all’interno del cimitero comunale e che si svolgerà all’aperto. Mercoledì 4 novembre, sarà come ogni anno al cospetto del Monumento ai Caduti di Santa Marinella per celebrare la Giornata delle Forze Armate la cerimonia non prevede la presenza di invitati, per evitare assembramenti, ma si svolgerà ugualmente la deposizione e la benedizione di una corona da parte del parroco Don Salvatore.

Infine il prossimo giovedì 12 novembre mi recherò a Santa Severa in piazzale Nassiriya per l’annuale commemorazione dei militari italiani deceduti nell’attentato del 2003 In Iraq”.

