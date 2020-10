A Fiumicino ogni nuovo palazzo avrà dispositivi di ricarica per le auto elettriche

Fiumicino – “Nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità dei presenti la mozione del Movimento 5 Stelle, di cui ero primo firmatario, che modifica il regolamento edilizio del Comune di Fiumicino, imponendo ad ogni nuova costruzione di predisporre gli adempimenti necessari per l’installazione dei dispositivi di ricarica per le auto elettriche”.

Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Fiumicino, Ezio Pietrosanti, che aggiunge: “Si tratta di un passo importante per incentivare nel futuro la diffusione di veicoli elettrici, così che per le future abitazioni sarà più semplice installare delle colonnine di ricarica o dei trasformatori necessari per ricaricare le auto elettriche.

Incentivare la mobilità elettrica significa guardare avanti – conclude Pietrosanti – si combattono le emissioni di gas serra e si viaggia verso una mobilità più sostenibile. Ancora una volta il Movimento 5 Stelle combatte le battaglie per portare la nostra città verso il futuro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino