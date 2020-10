Aggressione a Fiumicino: cade l’ipotesi del branco, resta un ferito grave

Fiumicino – A distanza di poche ore si chiariscono i contorni della vicenda anticipata da ilfaroonline.it che ha messo in allarme un intero quartiere ieri pomeriggio (leggi qui). Dalle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, ancora comunque al vaglio delle testimonianze, cade l’ipotesi del branco.

Dopo l’incidente, il 40enne ha tentato di allontanarsi venendo fermato da alcuni giovani che gli chiedevano di fare il Cid. L’uomo, apparentemente in stato di alterazione (per questo sono stati fatti specifici esami sanitari) dopo essere sceso dall’auto ha iniziato a insultare e a minacciare i ragazzi per poi colpirne uno con un pugno al volto. A questo punto è intervenuto un altro giovane che nel separarli ha fatto cadere in terra l’uomo.

Dopo essere sopraggiunto un congiunto del 40enne, questi ha iniziato a prendere a pugni altri due giovani, uno dei quali ha reagito. Immediato sul posto l’intervenuti di ambulanza, elisoccorso e dei militari dell’Arma. Il ferito è intubato ma la tac ha escluso complicazioni; la prognosi, per il momento è riservata ma non dovrebbero esserci problemi.

I ragazzi presenti al momento dell’incidente non si sono mai allontanati dal posto ed hanno atteso l’arrivo dei carabinieri. La dinamica dei fatti dovrebbe, il condizionale è d’obbligo visto che ci sono risvolti penali da considerare, essere questa. Resta fermo il fatto che la versione ufficiale sarà stilata dalle Forze dell’Ordine al termine di tutti gli accertamenti penali e legali.

