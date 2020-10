Anzio, taglio della Tari per privati e aziende: come fare domanda

Anzio – L’Amministrazione Comunale di Anzio, su indirizzo del Sindaco, Candido De Angelis e dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, dei Tributi e delle Entrate, Eugenio Ruggiero, per supportare le attività economiche del territorio che hanno subito, nei giorni di chiusura coatta e di restrizioni della libera circolazione delle persone, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid – 19, evidenti danni economici legati alla loro impossibilità di operare liberamente sul mercato, ha disposto, con Delibera di Consiglio Comunale la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riduzione della tariffa complessiva dei rifiuti per l’anno 2020 per le utenze non domestiche.

Possono presentare la domanda i Titolari/Rappresentanti legali di Ditte/Società regolarmente iscritte alla Tari del Comune di Anzio.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono scaricabili sul sito internet del Comune di Anzio www.comune.anzio.roma.it o collegandosi direttamente al seguente indirizzo web https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=55774.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 16 novembre 2020.

Inoltre sono pubblicati online, sul sito internet www.comune.anzio.roma.it oppure direttamente al seguente indirizzo web: https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=55825 l’avviso pubblico e il modello di domanda, per la riduzione del 20% della Tari, annualità 2020, da destinare alle famiglie il cui nucleo familiare è composto da tre o più componenti.

La scadenza per la presentazione delle istanze, in base ai requisiti previsti dall’avviso, è fissata al 30 novembre 2020.

La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, compresa degli allegati, deve essere inoltrata al Comune, (una sola vota, salvo eventuali integrazioni e modifiche successive al primo invio) in un unico formato pdf, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico al seguente indirizzo di posta elettronica: taricovid@comune.anzio.roma.it.

L’oggetto della mail dovrà essere “domanda riduzione covid tari 2020 – cognome e nome”. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra il 7° S.C. Politiche delle Entrate e i richiedenti avverranno tramite posta elettronica esclusivamente a mezzo dell’indirizzo taricovid@comune.anzio.roma.it

