Auto incendiate a Ostia: 28enne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Ostia – i Carabinieri di Ostia, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno individuato il responsabile dell’incendio di 2 autovetture avvenuto ad Ostia nella metà del mese di ottobre. I militari, anche mediante l’analisi dei filmati di videosorveglianza ubicati nella zona, hanno identificato l’autore del reato, un 28enne già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio