Cerveteri, aperto il nuovo ingresso all’Isola ecologica

Cerveteri – Novità importante per la modalità di accesso al Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo Nuova. Da domani, sabato 31 ottobre, l’ingresso all’Isola Ecologica avverrà dalla nuova strada realizzata parallelamente all’arteria principale, l’intervento si è reso necessario per consentire agli utenti di accedere al centro in sicurezza.

Un’opera importante, che punta a snellire anche le code di automobili verificatesi negli ultimi mesi all’ingresso dell’Isola Ecologica, necessariamente costrette, in ottemperanza alle indicazioni fornite alla Ditta dalle Autorità Sanitarie competenti intervenute sul posto al fine di regolamentare nel pieno rispetto delle normative anti-covid, ad attendere fuori dal Centro per evitare dunque ogni possibile forma di assembramento interno.

“Una delle difficoltà maggiori incontrate nel post lockdown e con la conseguente riapertura dell’Isola Ecologica è stato il dilungarsi dei tempi di attesa per accedere al Centro di raccolta comunale – ha detto Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – spesso infatti, per garantire il rispetto delle normative anti-covid interne all’area, si sono create lunghe code di auto lungo la Settevene Palo Nuova, che hanno creato disagi alla viabilità.

Di questo, ovviamente, sebbene non fosse dipeso direttamente da noi ma si trattasse di una conseguenza dovuta al rispetto del Dpcm e dalle indicazioni imposte dalle Autorità Sanitarie, ce ne scusiamo. Ora, con l’apertura di questa nuova via d’accesso miglioriamo e semplifichiamo gli ingressi all’Isola Ecologica, anche se ovviamente è sempre fondamentale, obbligatorio, attenersi a tutte le vigenti normative anti-covid”.

Per accedere all’Isola Ecologica è obbligatorio indossare la mascherina protettiva, i guanti e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro dal personale impiegato, il quale fornirà all’utenza tutte le informazioni necessarie.

Si ricorda che l’Isola Ecologica è aperta tutti i giorni con orario continuato, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00. Al fine di velocizzare e facilitare il conferimento dei rifiuti, si ricorda che è possibile conferire ogni tipologia di rifiuto in ogni giorno della settimana, purché sia correttamente differenziata.

