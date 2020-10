Cinema in lutto, è morto Sean Connery: l’attore scozzese aveva 90 anni

Roma – E’ morto Sean Connery. Lo annuncia la Bbc. L’attore scozzese aveva 90 anni. In Italia non si faceva vedere dal 2007 quando venne alla Festa del Cinema di Roma per ritirare un premio alla carriera (il Marco Aurelio d’oro) che fa bella mostra di se in una bacheca spoglia di riconoscimenti pari al suo successo: un Oscar come miglior attore non protagonista (per “Gli intoccabili” di Brian De Palma), tre Golden Globes, un po’ di ovvi riconoscimenti in patria e una trentina di premi alla carriera (tra cui perfino un Telegatto).

Ma Sean Connery, nato a Edimburgo da un camionista e una cameriera, non ne ha mai fatto un dramma: “scambierei perfino l’Oscar – ha detto – per una vittoria al Masters di golf. Ma non sono abbastanza bravo, purtroppo”. Va molto fiero invece delle sue lauree honoris causa alle università di Edimburgo e St.Andrews e dell’omaggio speciale riservatogli da Harward dopo la parte dell’ispido scrittore di “Finding Forrester”, diretto da Gus Van Sant nel 2000.

Connery, che ha legato buona parte della carriera al personaggio di James Bond, è stato il primo attore ad interpretare sul grande schermo lo 007 più famoso della storia del cinema: in particolare, è stato protagonista di 7 film della lunghissima saga.

In aggiornamento…