Covid-19 a Civitavecchia, istituito il Comitato mensa per l’anno scolastico 2020/2021

Civitavecchia – Si è tenuto il primo incontro del nuovo Comitato mensa, composto da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, degli Istituti scolastici e del Gestore del servizio, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Attività Culturali, Simona Galizia, che ne ha fortemente sostenuto, anche per quest’anno scolastico, l’insediamento.

L’Assessore, nel rammentare la massima attenzione posta per il delicato argomento “Mensa scolastica” ricadente nelle proprie deleghe, ha attivamente accolto le problematiche evidenziate dai rappresentanti dei fruitori della mensa, ha avanzato diverse soluzioni da condividere ed approfondire con gli uffici preposti ed ha favorevolmente condiviso le diverse proposte/suggerimenti emerse durante la riunione.

Nell’ottica di superare le difficoltà dettate fondamentalmente dalla particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta al rischio da contagio per Covid-19 di cui risente anche il servizio “mensa scolastica”, l’Assessore Galizia ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i vari soggetti coinvolti, offrendo la sua massima disponibilità all’ascolto ed accoglimento di proposte e suggerimenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia