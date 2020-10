Covid-19, contagi in aumento sul litorale romano: 140 i positivi in tutto a Cerveteri, 277 a Ladispoli

Non conosce tregua la curva di contagi che continua a salire sul litorale romano, così come in tutta Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Asl Roma 4, si registrato 12 nuovi casi positivi a Cerveteri, di cui 10 sintomatici e uno afferente alla Rsa San Luigi Gonzaga. A Ladispoli, invece, sono 17 i nuovi positivi, di cui 12 sintomatici e 3 afferenti alla Rsa San Luigi Gonzaga. Sempre a Ladispoli si registrano 4 guariti.

Numeri che portano il totale dei positivi, attualmente accertati, a 140 per la cittadina di Cerveteri e 277 per Ladispoli. Dall inizio dell’epidemia, in tutto il territorio della Asl Roma 4 sono guarite 1463 persone e sono stati effettuati 48710 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario. Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 25 ottobre è 55121.

(Il Faro online)